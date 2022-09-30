Хэмилтон стал быстрейшим на первой тренировке Гран-при Сингапура

Британец Льюис Хэмилтон из Mercedes показал лучшее время в первой сессии свободных заездов Гран-при Сингапура.

Хэмилтон проехал свой лучший круг за 1 минуту 43,033 секунды. Вторым стал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,084). Замкнул тройку монегаск Шарль Леклер из Ferrari (+0,402).

17-й этап чемпионата мира пройдёт в Сингапуре на трассе Марина Бей с 30 сентября по 2 октября.

В Сингапуре Ферстаппен может досрочно завоевать второй чемпионский титул, при условии победы с лучшим кругом и если его напарник Серхио Перес финиширует не выше четвёртого места, а Леклер не выше восьмого.

Ранее Хэмилтон высказался о возможном чемпионстве Ферстаппена по итогам Гран-при Сингапура.