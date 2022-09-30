Хэмилтон — о возможной досрочной победе Ферстаппена: мне жаль болельщиков

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот Mercedes Льиюс Хэмилтон высказался о возможном чемпионстве пилота Red Bull Макса Ферстаппена по итогам Гран-при Сингапура.

«Определённо, мне жаль болельщиков, потому что для всех, и даже для нас самих, в прошлом году было максимальное напряжение с борьбой до самого конца. Не очень здорово, когда сезон заканчивается так рано», — цитирует Хэмилтона GPFans.

Ферстаппен может оформить второй титул «Формулы-1» за пять этапов до конца сезона. Ему необходимо выиграть Гран-при Сингапура, набрав на 22 очка больше, чем его сопернику Шарлю Леклеру, пилоту Ferrari. Если в гонке нидерландский автогонщик потерпит поражение, то чемпионство отложится.

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