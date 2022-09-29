Мазепин не исключил, что выступит на «Дакаре»
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«Я не могу сказать, что не буду выступать на «Дакаре» в этом году. Мир очень быстро меняется как в отрицательную сторону, так и в положительную. Гонка начинается 31 декабря, я люблю спорт, автомобильный спорт в особенности, и нужно подождать и посмотреть, что будет», — сказал Мазепин на форуме «Россия — спортивная держава».
Мазепин является победителем ралли «Шёлковый путь» 2022 года в зачёте мотовездеходов (Т3).
Ранее пресс-служба российской команды «КАМАЗ-мастер» выпустила заявление по поводу требования для спортсменов, желающих принять участие в ралли «Дакар», подписать специальную анкету FIA.