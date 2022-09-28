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«КАМАЗ-мастер» отказался от участия в «Дакаре»

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Пресс-служба российской команды «КАМАЗ-мастер» выпустила заявление по поводу требования для спортсменов, желающих принять участие в ралли «Дакар», подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (FIA).
«КАМАЗ-мастер» отказался от участия в «Дакаре»
  • globallookpress.com
  • © Frederic Le Floc H/Keystone Press Agency

«Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях. Наш выбор очевиден — мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации», — говорится в заявлении.

FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений.

Сергей Карякин заявил, что не будет участвовать в «Дакаре», если FIA станет настаивать на подписании документа. Его соотечественник Константин Жильцов принял решение сменить спортивное гражданство для участия в ралли.

Ранее Карякин заявил, что бессмысленно подавать в суд на документ FIA, потому что он может меняться.

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