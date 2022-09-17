Карякин заявил, что бессмысленно подавать в суд на документ FIA, потому что он может меняться

Российский гонщик и победитель «Дакара» 2017 года в зачёте квадроциклов Сергей Карякин рассказал, почему бессмысленно подавать в суд на Международную автомобильную федерацию (FIA) по вопросу снятия санкций.

«Документ существует давно и за эти месяцы не раз менял трактовку. В девятом пункте прописано, что в отношении нас могут появляться дополнительные ограничения. То есть мы даже не знаем, какими они могут быть. Подавать в суд бессмысленно — в российском я выиграю, но им на него всё равно, а в западном проиграю, они творят что хотят», — приводит слова Карякина РИА Новости.

Он также отметил, что на это требуются большие деньги, а в отсутствие гонок сложно найти спонсоров для этого. По его словам, слишком рискованно выкидывать последние деньги на суды, где вероятность победы — один процент.

FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений.

Карякин заявил, что не будет участвовать в «Дакаре», если FIA станет настаивать на подписании документа. Его соотечественник Константин Жильцов принял решение сменить спортивное гражданство для участия в ралли.

Ранее Карякин рассказал об отношении зарубежных пилотов к россиянам.