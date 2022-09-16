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Карякин рассказал, как к россиянам относятся иностранные участники «Дакара»

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Российский гонщик и победитель «Дакара» 2017 года в зачёте квадроциклов Сергей Карякин рассказал об отношении зарубежных пилотов к россиянам.
Карякин рассказал, как к россиянам относятся иностранные участники «Дакара»
  • Gettyimages.ru
  • © Dan Istitene

«Все гонщики, с которыми общаюсь, не поменяли стиль общения. Очень расстраивался тому, что происходит. Так же, как и простые люди. Понимают, что нашей вины нет, и адекватно относятся. Конечно, есть те, кто поддаётся давлению со стороны СМИ, но в целом отношение позитивное», — приводит слова Карякина РИА Новости.

FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений.

Карякин заявил, что не будет участвовать в «Дакаре», если FIA станет настаивать на подписании документа. Его соотечественник Константин Жильцов принял решение сменить спортивное гражданство для участия в ралли.

Ранее руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал об отношении организаторов ралли-марафона «Дакар» к требованиям Международной автомобильной федерации к россиянам.

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