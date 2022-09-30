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Умер многолетний врач ФК «Локомотив» Мышалов

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Ушёл из жизни многолетний врач московского футбольного клуба «Локомотив» Савелий Мышалов.
Умер многолетний врач ФК «Локомотив» Мышалов

Специалист скончался на 91-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба железнодорожников.

«Мышалов всегда был образцом профессионализма, знатоком своего дела, а также очень добрым и отзывчивым человеком, который был готов прийти на помощь в любой жизненной ситуации, не только на футбольном поле. «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Савелия Евсеевича», — говорится в сообщении.

Мышалов работал доктором сборной СССР, а с 1994 по 2016 год —  «Локомотива».

Ранее сообщалось, что участник Алма-Атинского марафона скончался после финиша.

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