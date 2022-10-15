Дивеев рассказал о состоянии здоровья после травмы

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что его самочувствие после перелома ноги улучшилось.

«Восстановление? Всё нормально, готовимся. Сыграю ли в сезоне? Посмотрим, не знаю, пока ничего не могу сказать. Как прошло МРТ? Уже вот хожу, нормально, только с костылями», — цитирует Дивеева ТАСС.

Напомним, что игрок получил травму в матче десятого тура РПЛ с «Торпедо» (0:1). Футболист покинул поле на 78-й минуте. Дивеев, хромая, ушёл в раздевалку, его поддерживали сотрудники медицинского штаба.

22-летний защитник получил перелом большеберцовой кости. Футболист пропустил матчи сборной России.

Ранее директор по коммуникациям «Атлетико» Хуан Хосе Анаут прокомментировал новость о том, что мадридский клуб заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА.