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Дивеев рассказал о состоянии здоровья после травмы

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что его самочувствие после перелома ноги улучшилось.
Дивеев рассказал о состоянии здоровья после травмы
  • Gettyimages.ru

«Восстановление? Всё нормально, готовимся. Сыграю ли в сезоне? Посмотрим, не знаю, пока ничего не могу сказать. Как прошло МРТ? Уже вот хожу, нормально, только с костылями», — цитирует Дивеева ТАСС.

Напомним, что игрок получил травму в матче десятого тура РПЛ с «Торпедо» (0:1). Футболист покинул поле на 78-й минуте. Дивеев, хромая, ушёл в раздевалку, его поддерживали сотрудники медицинского штаба.

22-летний защитник получил перелом большеберцовой кости. Футболист пропустил матчи сборной России.

Ранее директор по коммуникациям «Атлетико» Хуан Хосе Анаут прокомментировал новость о том, что мадридский клуб заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА.

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