Узнать больше

В «Атлетико» заявили об отсутствии интереса к Карраскалю

Короткая ссылка
Директор по коммуникациям «Атлетико» Хуан Хосе Анаут прокомментировал новость о том, что мадридский клуб заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА.
В «Атлетико» заявили об отсутствии интереса к Карраскалю
  • Gettyimages.ru

«Атлетико» действительно интересуется Карраскалем? У нас нет никакой информации насчёт этих слухов», — цитирует Анаута «Спорт-Экспресс».

24-летний колумбийский хавбек перешёл в ЦСКА в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейт». Карраскаль в сезоне-2022/23 сыграл 12 матчей за армейцев, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее Мартин Родригес, агент Карраскаля, отреагировал на новость об интересе «Атлетико» к футболисту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить