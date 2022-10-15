В «Атлетико» заявили об отсутствии интереса к Карраскалю

Директор по коммуникациям «Атлетико» Хуан Хосе Анаут прокомментировал новость о том, что мадридский клуб заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА.

«Атлетико» действительно интересуется Карраскалем? У нас нет никакой информации насчёт этих слухов», — цитирует Анаута «Спорт-Экспресс».

24-летний колумбийский хавбек перешёл в ЦСКА в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейт». Карраскаль в сезоне-2022/23 сыграл 12 матчей за армейцев, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее Мартин Родригес, агент Карраскаля, отреагировал на новость об интересе «Атлетико» к футболисту.