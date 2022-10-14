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Агент Карраскаля: я не видел новость об интересе к хавбеку со стороны «Атлетико»

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Мартин Родригес, агент Хорхе Карраскаля, прокомментировал новость о том, что мадридский «Атлетико» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА.

«Я не видел новость об интересе «Атлетико». Есть много клубов, которые следят за Хорхе. Он международный игрок высочайшего уровня, это логично. Но я не люблю говорить о других командах, это то, что решается наедине с клубами», — цитирует Родригеса «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что Карраскаль сегодня думает только о ЦСКА и о сборной Колумбии. 

24-летний колумбийский хавбек перешёл в ЦСКА в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейт». Карраскаль в сезоне-2022/23 забил пять мячей и сделал три голевые передачи.

Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.

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