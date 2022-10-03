Шаг к Олимпиаде для Мальцева: FINA одобрила выступление мужчин в групповых соревнованиях по синхронному плаванию

Мужчины смогут выступать в составах групп на международных соревнованиях по синхронному плаванию со следующего года. Соответствующее решение было принято техническим конгрессом FINA. Для атлетов это — шанс выступить уже на ближайшей Олимпиаде, если изменения одобрит и МОК. Четырёхкратный чемпион мира в микст-дуэте Александр Мальцев не исключил, что попробует себя в этом виде программы.

Технический конгресс Международной федерации плавания одобрил включение мужчин в групповые соревнования в синхронном плавании. Соответствующие изменения в правилах вступят в силу с 1 января 2023 года.

Ранее мужчины могли выступать на официальных международных стартах только в составе микст-дуэтов. Кроме того, со следующего года в программе чемпионатов мира появится мужское соло.

Также по теме «Акцент сделан на мужчинах»: Мальцев — о реформах в синхронном плавании и политических темах на ЧМ FINA уже осенью может разрешить включать в состав групп в синхронном плавании до двух мужчин, рассказал в интервью RT четырёхкратный...

Эти нововведения были ожидаемыми: FINA давно стремится к гендерному равенству и расширяет возможности мужчин в синхронном плавании. Как отметила первый вице‑президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина, решения могут стать первым шагом к введению микст-дуэтов в программу Олимпийских игр.

В свою очередь, главный тренер сборной Татьяна Покровская отметила, что от разрешения мужчинам выступать в составах групп спорт в целом только выиграет.

Для синхронистов всего мира шаг FINA значит очень многое — и в первую очередь возможность выступить на Олимпийских играх, если изменения одобрит и МОК. В российской сборной эта перспектива отчётливее всего открывается перед четырёхкратным чемпионом мира в микст-дуэте Александром Мальцевым, несмотря на отсутствие опыта в этом виде программы. Сам он не исключил, что примет участие в Играх — если отечественную сборную до них допустят.

«Для этого нужно будет хорошо подготовиться, потому что последний раз в группе я выступал ещё ребёнком. Однако пока загадывать по поводу Олимпиады смысла нет, ситуация в целом нестабильная, есть сомнения, что в ближайшем будущем мы вернёмся на международную арену», — приводит слова атлета ТАСС.

При этом он выразил мнение, что FINA логичнее было начать с введения в олимпийскую программу смешанных дуэтов как зрелищной дисциплины, которая показывает красоту синхронного плавания. А присутствие юношей в групповых программах наряду с девушками может послужить причиной необъективного судейства.

«Участие мужчин пойдёт в плюс в плане исполнения элементов, требующих силу, например поддержки. Но с точки зрения синхронности преимущество будут иметь женские группы, потому что девушкам в этом плане проще синхронизироваться, они чисто визуально будут более похожи. Поэтому сравнивать будет не совсем объективно», — подчеркнул Александр.

Новость от FINA ожидаемо вызвала бурную реакцию в спортивных и околоспортивных кругах. Синхронное плавание всегда считалось чисто женским видом спорта, поэтому последовательные попытки разбавить его представителями сильного пола многими встречается в штыки. В частности, категорично высказался по этому поводу депутат Госдумы Дмитрий Свищёв, заявивший, что «мир сошёл с ума».

«Я не знаю, что там FINA придумала, но уверен, что россияне не поддадутся на эту провокацию. Мы все будем смотреть и восхищаться красотой, грацией наших девушек в этом уникальном виде спорта. Если будут выступать мужчины, я буду смотреть на это как на фрик-шоу. Мужчины должны заниматься мужскими видами спорта — их достаточно большое количество. Ими будем тоже восхищаться, но не в синхронном плавании. Очень надеюсь, что большинство здравомыслящих в национальной федерации данное нововведение FINA не приемлют, как и сами спортсмены», — цитирует парламентария Sport24.

Его коллега по Думе Николай Валуев пошёл ещё дальше и назвал тех, кто принимает подобные решения, сумасшедшими и моральными уродами.

Более взвешенную позицию высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она напомнила: смешанные соревнования в последнее время появляются во множестве видов спорта. Например, на последних трёх летних Олимпиадах разыгрывались медали в теннисном миксте.

«Это такая практика, чтобы и те, и другие были в паре. У нас же есть в танцах мальчик и девочка. Никто же не обращает на это внимание. Тогда чем синхронное плавание отличается и хуже?» — подчеркнула депутат.

Также она рассказала, что видела выступление Мальцева в соло и оно произвело на неё сильное впечатление.

«Мне понравилось, как выступал наш солист. Мужчины в синхронном плавании у нас уже привлекаются, причём потрясающе выступают», — сказала Журова.

За новшество высказался и популярный телеведущий Дмитрий Губерниев, который подчеркнул, что в современном мире и женщины занимаются мужскими видами спорта, и наоборот.

«Я поклонник мужского синхронного плавания и мужской художественной гимнастики. Теперь наша задача — вернуться в большой спорт. Умники начнут говорить, что это не нужно. Но это не так, мир будет двигаться вперёд. Мужчины прекрасно занимаются синхронным плаванием, посмотрите на Мальцева. Да здравствуют мужчины!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».