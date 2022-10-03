Журова прокомментировала одобрение FINA включить мужчин в группы в синхронном плавании

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, как относится к решению разрешить мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

«Как я отношусь к такому нововведению? Прекрасно! Мне понравилось, как выступал наш солист. Мужчины в синхронном плавании у нас уже привлекаются, причем потрясающе выступают», — цитирует Журову Sport24.

Как сообщает ТАСС, поправки были приняты 3 октября на заседании. За изменение правил проголосовали 95 делегатов, один высказался против.

После принятых поправок мужчины получили право участвовать в групповых соревнованиях. Прежде им было разрешено выступать только в микст-дуэтах.

Правила вступят в силу с 1 января 2023 года.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что конгресс FINA одобрил включение мужчин в группы в синхронном плавании.