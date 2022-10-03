Губерниев отреагировал на одобрение FINA включить мужчин в группы в синхронном плавании

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что конгресс FINA одобрил включение мужчин в группы в синхронном плавании.

«Я поклонник мужского синхронного плавания и мужской художественной гимнастики. Теперь наша задача — вернуться в большой спорт. Умники начнут говорить, что это не нужно. Но это не так, мир будет двигаться вперёд», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его словам, мужчины прекрасно могут выступать в синхронном плавании.

Как сообщает ТАСС, поправки были приняты 3 октября на заседании. За изменение правил проголосовало 95 делегатов, один высказался против.

После принятых поправок мужчины получили право участвовать в групповых соревнованиях. Прежде им было разрешено выступать только в микст-дуэтах.

Правила вступят в силу с 1 января 2023 года.

Ранее Губерниев сообщил, что нескольким членам сборной России по биатлону пришли повестки в военкомат.