Губерниев отреагировал на одобрение FINA включить мужчин в группы в синхронном плавании
- РИА Новости
«Я поклонник мужского синхронного плавания и мужской художественной гимнастики. Теперь наша задача — вернуться в большой спорт. Умники начнут говорить, что это не нужно. Но это не так, мир будет двигаться вперёд», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
По его словам, мужчины прекрасно могут выступать в синхронном плавании.
Как сообщает ТАСС, поправки были приняты 3 октября на заседании. За изменение правил проголосовало 95 делегатов, один высказался против.
После принятых поправок мужчины получили право участвовать в групповых соревнованиях. Прежде им было разрешено выступать только в микст-дуэтах.
Правила вступят в силу с 1 января 2023 года.
Ранее Губерниев сообщил, что нескольким членам сборной России по биатлону пришли повестки в военкомат.