военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Губерниев: нескольким биатлонистам уровня сборной России пришли повестки

Короткая ссылка
Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что нескольким членам сборной России по биатлону пришли повестки в военкомат.
Губерниев: нескольким биатлонистам уровня сборной России пришли повестки
  • РИА Новости

«А знает ли Богалий, что нескольким спортсменам-биатлонистам пришли повестки?! И это спортсмены уровня сборной России….» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Он добавил, что не будет называть фамилии спортсменов, потому что все ждут решения от Союза биатлонистов России.

21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее Владимир Минеев рассказал, как его мама отреагировала на повестку из военкомата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить