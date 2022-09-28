Губерниев: нескольким биатлонистам уровня сборной России пришли повестки
- РИА Новости
«А знает ли Богалий, что нескольким спортсменам-биатлонистам пришли повестки?! И это спортсмены уровня сборной России….» — написал Губерниев в Telegram-канале.
Он добавил, что не будет называть фамилии спортсменов, потому что все ждут решения от Союза биатлонистов России.
21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Ранее Владимир Минеев рассказал, как его мама отреагировала на повестку из военкомата.