Губерниев: нескольким биатлонистам уровня сборной России пришли повестки

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что нескольким членам сборной России по биатлону пришли повестки в военкомат.

«А знает ли Богалий, что нескольким спортсменам-биатлонистам пришли повестки?! И это спортсмены уровня сборной России….» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Он добавил, что не будет называть фамилии спортсменов, потому что все ждут решения от Союза биатлонистов России.

21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее Владимир Минеев рассказал, как его мама отреагировала на повестку из военкомата.