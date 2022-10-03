FINA разрешила мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию

Технический конгресс по синхронному плаванию Международной федерации плавания (FINA) принял решение разрешить мужчинам участвовать в групповых соревнованиях.

Как сообщает ТАСС, поправки были приняты 3 октября на заседании. За изменение правил проголосовало 95 делегатов, один высказался против.

После принятых поправок мужчины получили право участвовать в групповых соревнованиях. Прежде им было разрешено выступать только в микст-дуэтах.

Правила вступят в силу с 1 января 2023 года.

Ранее тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко прокомментировала отъезд пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой из России.