«Унижаться не нужно»: в РФ возмутились призывом Баха допускать до турниров не поддерживающих СВО россиян

В России прокомментировали заявление президента МОК Томаса Баха о допуске до международных турниров исключительно российских спортсменов, не поддерживающих СВО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал призыв негативным, а вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что отечественные атлеты — патриоты, которые не предают Родину. В свою очередь, глава ВФХГ Ирина Винер с уверенностью заявила, что гимнастки не согласятся на предложенные условия, а трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сочла неправильным унижаться ради возможности выступать на соревнованиях.

В последнее время в мировом спортивном сообществе всё чаще обсуждается вопрос потенциального возвращения российских атлетов на международную арену. Накануне принципы восстановления национальных команд утвердила Международная федерации хоккея, о предоставлении атлетам возможности выступать на первенствах заговорили и в Международном олимпийском комитете. Но если решение IIHF было воспринято с воодушевлением, то заявление главы МОК Томаса Баха вызвало негативную реакцию.

В России остались крайне недовольны словами функционера, сказанными им в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. Бах затронул тему допуска россиян к соревнованиям и отметил, что в целом МОК готов предоставить им возможность соперничать с сильнейшими. Правда, говорится лишь о тех, кто не поддерживает проведение специальной военной операции на Украине.

«Речь идёт о том, чтобы спортсмены с российским паспортом, не поддерживающие СВО, вновь принимали участие в соревнованиях. Нам нужно подумать о будущем… Поясню: речь необязательно о том, чтобы вернулась собственно Россия. С другой стороны (в этом и заключается наша дилемма), эту ситуацию спровоцировали не российские атлеты», — сказал Бах.

По его словам, в Международном олимпийском комитете необходимо думать о том, каким образом предоставить всем право выступать на турнирах.

«Мы также должны рассмотреть, изучить и проследить, как и когда мы сможем опять выполнять нашу миссию с тем, чтобы все вновь вернулись, в каком бы формате это ни было. Мы должны быть привержены тому, чтобы у каждого была возможность заниматься спортом», — заключил глава МОК.

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Таким образом, Бах фактически призвал российских спортсменов публично выразить несогласие с позицией государства ради допуска на первенства. И эти заявления президента МОК не могли остаться незамеченными. Свою позицию по данному вопросу озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который назвал этот призыв негативным.

«Потому что спорт опять перемешивается с политикой» — приводит слова Пескова РБК.

Комментарий на данную тему дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, атлеты являются патриотами и «Родину не продают» ради международных турниров. По его словам, за последние годы они неоднократно сталкивались с предвзятым к себе отношением со стороны иностранных организаций, а их отстранение стало апогеем.

«Чего добились наши оппоненты? Лишили мировой спорт объективности, здоровой конкуренции и зрелищности… Россия, в свою очередь, создаёт новые форматы состязаний с участием наших атлетов и спортсменов из дружественных стран — СНГ, ШОС, БРИКС. Соревновательная активность будет быстро восстановлена, и для всех, кто решит присоединиться к нам, двери открыты», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

В данный момент речь идёт исключительно о выступлениях на первенствах под нейтральным флагом, о чём напомнил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. По его словам, «искусственно созданная рекомендация исполкома МОК» принуждает отечественных атлетов нарушать не только законы своей страны, но и Олимпийскую хартию.

«Из сегодняшнего заявления президента МОК Томаса Баха можно сделать вывод, что российским спортсменам предлагается обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на унизительный нейтральный статус выступлений на международной арене… Олимпийский комитет России, как и прежде, настаивает на том, что спорт независимо от обстоятельств должен оставаться вне политики, а атлетов недопустимо использовать в качестве заложников в интересах удовлетворения запросов тех или иных геополитических сил», — подчеркнул Поздняков.

В свою очередь, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер призналась, что не увидела в комментариях Баха новой информации. По её словам, известному дирижёру Валерию Гергиеву также предлагали официально дистанцироваться от СВО, чтобы проводить концерты за рубежом.

«Сейчас со всех, кто хочет выступать там в театре, с концертом, берут такое заявление... Мои спортсменки на это никогда в своей жизни не пойдут, потому что они ещё маленькими красят себе ногти в цвета российского флага, в шесть лет», — сказала Винер.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова согласилась, что все отечественные атлеты являются патриотами, и посчитала абсурдными призывы Баха.

«Томас Бах, когда говорит об этом, меньше всего думает. Это просто ради красного словца. Мы так живём, не знаю, может, кто-то сам себя выдвигает на чемпионаты Европы и мира, но мы представляем свою страну, поэтому не совсем понимаю, как мы без неё? Странная логика — спортсмены должны предать свою страну, стать для МОК хорошими. МОК вообще не должен трогать их!» — считает Тарасова.

Как сказал российский гроссмейстер Сергей Карякин, требования Баха нарушают базовый принцип, согласному которому «спорт должен быть вне политики». При этом шахматист отметил, что готов задуматься об участии в международных соревнованиях, но без главы МОК и его условий.

«К сожалению, спорт превратился в инструмент давления со стороны Запада на наше государство, этим они позорят только себя. Я считаю, что от него (Баха. — RT) не стоит ждать жеста доброй воли к нашим атлетам», — подчеркнул Карякин.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко также счёл невыполнимыми требования МОК и подчеркнул, что как он сам, так и его подопечные не станут выполнять их. Но за всех коллег говорить не стал.

«Я не исключаю, что кто-то из российских спортсменов последует этому. Такие у нас есть. Но в таком случае я не вижу тогда их пребывания в нашей стране. Мы надеемся, что этот конфликт скорее разрешится. И ещё раз говорю, что я поддерживаю нашего президента, наше руководство, наших воинов, офицеров, которые действительно отстаивают наше будущее. Только глупые не понимают, что вообще происходит и что может произойти в дальнейшем», — сказал Плющенко.

Прославленный фигурист Максим Траньков также не исключил, что некоторые атлеты могут последовать рекомендациям Баха и заявить о негативном отношении к спецоперации ради получения допуска к соревнованиям.

«Думаю, что те, кто не поддерживает спецоперацию, ради соревнований могут согласиться на такие условия. Есть спортсмены, которые уже высказывались, например те же теннисисты», — напомнил двукратный олимпийский чемпион.

Тренер национальной команды по синхронному плаванию Татьяна Покровская также не согласилась с позицией Баха в данном вопросе и назвала это слишком высокой ценой для пропуска на первенства. В свою очередь, трёхкратная золотая медалистка Игр Анфиса Резцова считает, что таким образом МОК пытается «купить» атлетов.

«Это в корне неправильное заявление. Опять нас унижают, опять мы должны поклоняться Баху… Мы не продаёмся! Нужно сильно и честно отстаивать свои позиции. Мы сильнее всех! Унижаться перед ними не нужно. Это невозможно», — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».