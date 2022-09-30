Траньков считает, что спортсмены могут согласиться на предложение Баха ради турниров
- РИА Новости
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«Думаю, что те, кто не поддерживает спецоперацию, ради соревнований могут согласиться на такие условия. Есть спортсмены, которые уже высказывались, например те же теннисисты», — цитирует Транькова РИА Новости.
30 сентября Бах призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала провокацией слова Баха.