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Траньков считает, что спортсмены могут согласиться на предложение Баха ради турниров

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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков заявил, что некоторые спортсмены могут последовать призыву президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Траньков считает, что спортсмены могут согласиться на предложение Баха ради турниров
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Думаю, что те, кто не поддерживает спецоперацию, ради соревнований могут согласиться на такие условия. Есть спортсмены, которые уже высказывались, например те же теннисисты», — цитирует Транькова РИА Новости.

30 сентября Бах призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала провокацией слова Баха.

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