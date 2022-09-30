Траньков считает, что спортсмены могут согласиться на предложение Баха ради турниров

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков заявил, что некоторые спортсмены могут последовать призыву президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Думаю, что те, кто не поддерживает спецоперацию, ради соревнований могут согласиться на такие условия. Есть спортсмены, которые уже высказывались, например те же теннисисты», — цитирует Транькова РИА Новости.

30 сентября Бах призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала провокацией слова Баха.