Журова — о заявлении главы МОК: это чистой воды провокация
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«После сегодняшних событий на Баха, видимо, надавили, предложив российским спортсменам пойти на такой шаг. Это чистой воды провокация, ложное искушение. Я уверена, что наши спортсмены на неё не поведутся», — цитирует Журову ТАСС.
30 сентября Бах призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на заявление Баха.