Журова — о заявлении главы МОК: это чистой воды провокация

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает провокацией слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске российских спортсменов к участию в международных стартах.

«После сегодняшних событий на Баха, видимо, надавили, предложив российским спортсменам пойти на такой шаг. Это чистой воды провокация, ложное искушение. Я уверена, что наши спортсмены на неё не поведутся», — цитирует Журову ТАСС.

30 сентября Бах призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на заявление Баха.