Поздняков: наших атлетов по сути принуждают нарушать законы своей страны
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«Санкции по отношению к российскому спорту по-прежнему действуют. В этой искусственно созданной рекомендациями исполкома МОК ситуации наших атлетов по сути принуждают нарушать законы своей страны и олимпийской хартии», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что из заявления Баха можно сделать вывод, что российским спортсменам предлагается обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на унизительный нейтральный статус выступлений на международной арене.
МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на заявление Баха.