Поздняков: наших атлетов по сути принуждают нарушать законы своей страны

Президент ОКР Станислав Поздняков отреагировал на призыв главы МОК Томаса Баха допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

«Санкции по отношению к российскому спорту по-прежнему действуют. В этой искусственно созданной рекомендациями исполкома МОК ситуации наших атлетов по сути принуждают нарушать законы своей страны и олимпийской хартии», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что из заявления Баха можно сделать вывод, что российским спортсменам предлагается обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на унизительный нейтральный статус выступлений на международной арене.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на заявление Баха.