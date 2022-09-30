военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тарасова — о словах Баха: если у него есть дети, предлагаю им отказаться от своего папаши

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске российских спортсменов к участию в международных стартах.
Тарасова — о словах Баха: если у него есть дети, предлагаю им отказаться от своего папаши
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Мы дети своей страны. Если у Томаса Баха есть свои дети, то я предлагаю им отказаться от своего папаши», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

30 сентября глава МОК призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на заявление Баха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить