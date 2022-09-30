Тарасова — о словах Баха: если у него есть дети, предлагаю им отказаться от своего папаши

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске российских спортсменов к участию в международных стартах.

«Мы дети своей страны. Если у Томаса Баха есть свои дети, то я предлагаю им отказаться от своего папаши», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

30 сентября глава МОК призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на заявление Баха.