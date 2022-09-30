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Винер — о заявлении Баха про нейтральный статус: мои спортсменки на это никогда не пойдут

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Винер — о заявлении Баха про нейтральный статус: мои спортсменки на это никогда не пойдут
  • РИА Новости

«Я не вижу в заявлении Баха ничего нового. Мои спортсменки на это никогда в своей жизни не пойдут, потому что они ещё маленькими красят себе ногти в цвета российского флага, в шесть лет», — цитирует Винер ТАСС.

30 сентября Бах призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Глава МОК заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных атлетов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что МОК просит слишком высокую цену за участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

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