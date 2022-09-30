Покровская: российские спортсмены хотят выступать на соревнованиях, но не такой ценой

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) просит слишком высокую цену за участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Как я могу так поступить? Это всё равно что перечеркнуть всю политику нашей страны. Это непонятное заявление Баха, я считаю, что оно навеяно мыслями из-за океана. Мы хотим выступать на международных соревнованиях, но не такой ценой», — цитирует Покровскую РИА Новости.

30 сентября президент МОК Томас Бах призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин отреагировал на заявление Баха по допуску россиян к соревнованиям.