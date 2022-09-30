военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Покровская: российские спортсмены хотят выступать на соревнованиях, но не такой ценой

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) просит слишком высокую цену за участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
Покровская: российские спортсмены хотят выступать на соревнованиях, но не такой ценой
  • РИА Новости

«Как я могу так поступить? Это всё равно что перечеркнуть всю политику нашей страны. Это непонятное заявление Баха, я считаю, что оно навеяно мыслями из-за океана. Мы хотим выступать на международных соревнованиях, но не такой ценой», — цитирует Покровскую РИА Новости.

30 сентября президент МОК Томас Бах призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин отреагировал на заявление Баха по допуску россиян к соревнованиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить