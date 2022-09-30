Жулин отреагировал на заявление Баха по допуску россиян к соревнованиям

Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин считает, что никто из российских спортсменов не будет дистанцироваться от СВО ради участия в международных соревнованиях.

«Вы себе вообще представляете, что кто-то из российских атлетов последует этому? Я даже допустить такого не могу. Даже близко таких мыслей не было. Что они, себе враги, что ли, эти спортсмены?» — цитирует Жулина РИА Новости.

30 сентября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на призыв Баха допустить российских спортсменов к участию в международных стартах, если они дистанцируются от ситуации на Украине.