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Жулин отреагировал на заявление Баха по допуску россиян к соревнованиям

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Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин считает, что никто из российских спортсменов не будет дистанцироваться от СВО ради участия в международных соревнованиях.
Жулин отреагировал на заявление Баха по допуску россиян к соревнованиям
  • РИА Новости

«Вы себе вообще представляете, что кто-то из российских атлетов последует этому? Я даже допустить такого не могу. Даже близко таких мыслей не было. Что они, себе враги, что ли, эти спортсмены?» — цитирует Жулина РИА Новости.

30 сентября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на призыв Баха допустить российских спортсменов к участию в международных стартах, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

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