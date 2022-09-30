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Свищёв — о заявлении Баха: низко и некрасиво так провоцировать наших спортсменов

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на призыв президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить российских спортсменов к участию в международных стартах, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Свищёв — о заявлении Баха: низко и некрасиво так провоцировать наших спортсменов
  • РИА Новости

«Слова Баха можно назвать провокацией. Это не его уровень — вот так провоцировать людей. Спортсмены не должны быть заложниками кризисной ситуации между системами стран. Со стороны МОК это низко и некрасиво — так провоцировать наших спортсменов. Подавляющее число ребят не поведутся на все эти провокации», — цитирует Свищёва Sport24.

Он также отметил, что Бах проявляет «частичку своей совести» и понимает, что россиян нужно допустить до соревнований. По его словам, главе МОК стоит привести свои мысли в порядок и принять решение в пользу того, чтобы допускать российских спортсменов без всяких ограничений и провокаций.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв призвал допустить российских и белорусских спортсменов к участию во всех международных соревнованиях.

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