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Роднина — Баху: России подачки не нужны

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить до международных соревнований тех российских спортсменов, кто дистанцируется от СВО.
Роднина — Баху: России подачки не нужны
  • РИА Новости

«Это не условие, это подачка. Февральское решение Баха вообще не касалось олимпийского движения. Соглашаться на такое условие даже неприлично — это значит себя не уважать», — цитирует Роднину «Матч ТВ».

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее в Кремле негативно отреагировали на условия МОК по допуску россиян на турниры.

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