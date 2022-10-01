Роднина — Баху: России подачки не нужны
- РИА Новости
«Это не условие, это подачка. Февральское решение Баха вообще не касалось олимпийского движения. Соглашаться на такое условие даже неприлично — это значит себя не уважать», — цитирует Роднину «Матч ТВ».
30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее в Кремле негативно отреагировали на условия МОК по допуску россиян на турниры.