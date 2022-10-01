Роднина — Баху: России подачки не нужны

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить до международных соревнований тех российских спортсменов, кто дистанцируется от СВО.

«Это не условие, это подачка. Февральское решение Баха вообще не касалось олимпийского движения. Соглашаться на такое условие даже неприлично — это значит себя не уважать», — цитирует Роднину «Матч ТВ».

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее в Кремле негативно отреагировали на условия МОК по допуску россиян на турниры.