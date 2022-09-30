«Великая хоккейная держава, без неё теряется многое»: IIHF согласовала принципы возвращения сборной России

Большинство участников конгресса IIHF проголосовали за утверждение принципов возвращения сборных России и Белоруссии по хоккею на международные соревнования. В поддержку инициативы было отдано 98 из 119 голосов, ещё 11 человек воздержались. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк с воодушевлением воспринял новость и выразил надежду, что национальная команда сможет принять участие в чемпионате мира 2024 года.

В вопросе будущего возвращения сборной России по хоккею на мировую арену постепенно начинает появляться определённость. В Турции состоялся полугодовой конгресс IIHF, по итогам которого были сформулированы принципы возможного восстановления национальной команды в числе участников международных турниров. И хотя не все страны разделили позицию федерации, подавляющее большинство всё же одобрили инициативу.

Согласно вердикту IIHF, в случае возвращения взрослая, молодёжная и юниорская сборные России сохранят свои позиции и смогут избежать необходимости пробиваться в высший дивизион с самых низов. В федерации постановили, что отечественные хоккеисты автоматически будут определены в элитную группу и займут в ней место соперников, ожидающих понижения в классе. То же самое касается и Белоруссии, также отстранённой от турниров из-за ситуации на Украине.

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При этом в качестве окончательного срока принятия решения о допуске команд до соревнований значится день последней игры группового этапа соответствующего чемпионата мира по хоккею, чтобы успеть подготовить программу турниров к ежегодному конгрессу IIHF (в 2023 году он пройдёт в Тампере 25—27 мая). Таким образом, решение по сборным России и Белоруссии должно быть принято к 23 мая, а ЧМ-2023 команды точно пропустят.

Абсолютное большинство делегатов полугодового конгресса положительно восприняли намерение задокументировать механизм восстановления России и Белоруссии в правах. В поддержку этой инициативы выступили 98 из 119 членов IIHF. Как сообщили в ФХР, против высказались десять делегатов, ещё 11 воздержались. По данным «Спорт-Экспресса», против выступили Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и Украина.

С одной стороны, намерение IIHF сформулировать эти принципы может говорить о том, что в организации уже начинают задумываться о восстановлении России и Белоруссии в правах и начинают готовить почву для этого. Однако официального подтверждения со стороны Международной федерации хоккея не последовало. По словам её президента Люка Тардифа, в настоящий момент об этом речи не идёт.

«Проясним: данное решение не говорит о возвращении команд России и Белоруссии к соревнованиям Международной федерации хоккея. Конгрессу было нужно принять это решение, чтобы членам IIHF были понятны условия будущей реинтеграции данных стран в программу. Совет IIHF продолжит следить за событиями на Украине», — заявил Тардиф.

Тем не менее в России посчитали эту новость позитивной и выразили мнение, что это начало пути к возвращению сборных на турниры. По словам легендарного нападающего, а ныне специального представителя Федерации хоккея России (ФХР) в IIHF Павла Буре, в ходе переговоров с международной организацией была проделана большая работа.

«Приветствуем, что конгресс проголосовал за такое решение — определены принципы возвращения России на международную арену. Пока мы не знаем, когда состоится это возвращение, но мы видим, что нашу команду очень ждут назад», — цитирует Буре пресс-служба ФХР.

В то же время итоговому распределению голосов на конгрессе не удивился глава ФХР Владислав Третьяк. Он отметил, что для него такое единодушие не стало сюрпризом, а также предположил, когда сборные смогут вновь выступать на крупнейших форумах.

«Все мы знаем, как на самом деле в мире относятся к сборной России. Конечно, мы ждём, что нас вернут уже с 2024 года, будем делать для этого всё возможное. Продолжаем работать в ежедневном режиме. Система сборных команд функционирует как обычно. Наши тренеры, игроки, специалисты готовы принять участие в любом международном турнире хоть завтра», — сказал Третьяк.

С воодушевлением новость восприняли и в российском хоккейном сообществе. Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов назвал утверждение принципов «позитивным знаком», а также раскритиковал представителей стран, проголосовавших против.

«Думаю, пройдёт ещё какое-то время, все одумаются и сделают всё возможное, чтобы сборные России вернулись на все международные соревнования. А об этих десяти и говорить не стоит. Кто следит за международным положением, их знает, это близорукие люди, у которых проблемы с головой. Большинство понимают ситуацию, ставят спорт вне политики, что радует. Вопрос о времени возвращения на международные соревнования не ко мне, а к гадалке. Я бы хотел, чтобы это произошло завтра, но моего желания мало. Должны проснуться люди, которые голосуют против», — цитирует Михайлова ТАСС.

Бывший главный тренер национальной команды Вячеслав Быков также выразил надежду в скором времени увидеть российских хоккеистов на чемпионате мира. При этом он признался, что отчасти удивлён вердиктом конгресса.

«Может быть, здесь разум международных руководителей возобладал, потому что развитие и эволюция хоккея в какой-то степени зависит от участников, которые содействуют этому развитию. Россия — великая хоккейная держава: без неё теряется многое», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

В свою очередь, обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский признался, что решение IIHF его не удивило. По его мнению, в первую очередь оно обусловлено тем, какое место отечественный хоккей занимает в иерархии.

«Если есть разногласия, то отсюда возникают сомнения. Но большинство здравомыслящих людей понимают, что без России хоккей, всемирный хоккей гаснет. На Россию ходят смотреть болельщики из разных стран. Да и вообще сборная располагается на первых местах в рейтинге», — отметил Каменский в комментарии порталу Vprognoze.

По мнению бывшего наставника сборной России Владимира Плющева, утверждение принципов может застраховать отечественную команду от всевозможных махинаций в случае её восстановления в статусе.

«Были разговоры, будто нам придётся играть в низших дивизионах. Когда всё утрясётся, мы сможем снова выступать в элите, иначе и быть не могло. Не знаю, с чем связано такое решение, тем более у них там семь пятниц на неделе, особенной логики нет. В любом случае очевидно, что сборная России... всегда входила в не очень большой элитный список, никогда не находилась ниже ватерлинии. Что и доказывает принятое решение», — приводит слова Плющева РИА Новости.