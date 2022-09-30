IIHF: сборная России после снятия санкций будет играть в высшем дивизионе ЧМ

В Международной федерации хоккея (IIHF) сообщили, что сборные России и Белоруссии по хоккею после снятия санкций будут выступать в высшем дивизионе чемпионата мира.

Такое решение было принято 30 сентября на полугодовом конгрессе IIHF в турецком Белеке, сообщает ТАСС.

Уточняется, что за инициативу проголосовали 98 делегатов конгресса из 119.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее член IIHF заявил, что сборная России в любом случае не сыграет на ЧМ-2023.