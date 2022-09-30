Сборная молодых звёзд России примет участие в Кубке Первого канала по хоккею

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал о составе участников Кубка Первого канала.

«В Кубке Первого канала примут участие сборная России, сборная молодых звёзд «Россия 25», а также национальные команды Белоруссии и Казахстана. Мы не исключаем, что последние откажутся от участия, поддавшись внешнему давлению, но на этот случай у нас есть план Б», — сообщил Курбатов.

Кубок Первого канала пройдёт с 12 по 19 декабря в Москве.

Ранее сообщалось, что ФХР планирует провести чемпионат России по хоккею 3 × 3.