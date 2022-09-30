Сборная молодых звёзд России примет участие в Кубке Первого канала по хоккею
- РИА Новости
«В Кубке Первого канала примут участие сборная России, сборная молодых звёзд «Россия 25», а также национальные команды Белоруссии и Казахстана. Мы не исключаем, что последние откажутся от участия, поддавшись внешнему давлению, но на этот случай у нас есть план Б», — сообщил Курбатов.
Кубок Первого канала пройдёт с 12 по 19 декабря в Москве.
Ранее сообщалось, что ФХР планирует провести чемпионат России по хоккею 3 × 3.