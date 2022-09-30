Сушинский — о решении IIHF: без России хоккея не может быть

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) по сборной России.

«Вы видите, что произошло с Кубком мира, без России они заработали, думаю, намного меньше. Интерес к турниру был другой. Без России хоккея не может быть», — цитирует Сушинского «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что хоккеистам сборной России необходимо поддерживать физическую форму.

«Без игровой практики тяжело что-то собирать, нужно договариваться и играть, по крайней мере, между дружественными странами, искать возможности», — добавил Сушинский.

IIHF 30 сентября на конгрессе в Белеке (Турция) утвердила, что сборные России и Белоруссии после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее член IIHF заявил, что сборная России в любом случае не сыграет на ЧМ-2023.











