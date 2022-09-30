Борис Михайлов: IIHF в скором времени вернёт сборную России на турниры

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что Международная федерация хоккея (IIHF) в скором времени снимет санкции со сборной России.

«Большинство понимает ситуацию, ставит спорт вне политики, что радует. Вопрос о времени возвращения на международные соревнования не ко мне, а к гадалке. Я бы хотел, чтобы это произошло завтра, но моего желания мало. Должны проснуться люди, которые голосуют против», — цитирует Михайлова ТАСС.

Он назвал позитивным знаком решение IIHF оставить сборную России в элитном дивизионе чемпионата мира.

«Конечно, это позитивный знак. Проведение чемпионатов мира и других международных соревнований без сборной России не идёт на пользу развитию мировому хоккею», — добавил Михайлов.

IIHF 30 сентября на конгрессе в Белеке (Турция) утвердила, что сборные России и Белоруссии после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее член IIHF заявил, что сборная России в любом случае не сыграет на ЧМ-2023.