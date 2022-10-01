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Степанова обратилась к Баху после условия по допуску россиян на турниры

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отреагировала на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить до международных соревнований тех российских спортсменов, кто дистанцируется от СВО.
Степанова обратилась к Баху после условия по допуску россиян на турниры
  • Gettyimages.ru

«Серьёзно?! Господин Бах ждёт от нас отречения и покаяния?» — обратилась лыжница к Баху в своём Telegram-канале.

Она привела в пример израильтянку Авишаг Семберг, которая после завоевания бронзы на Олимпиаде в Токио приветствовала генерала страны Авива Кохави.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее в Кремле негативно отреагировали на условия МОК по допуску россиян на турниры.

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