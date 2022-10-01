Степанова обратилась к Баху после условия по допуску россиян на турниры
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«Серьёзно?! Господин Бах ждёт от нас отречения и покаяния?» — обратилась лыжница к Баху в своём Telegram-канале.
Она привела в пример израильтянку Авишаг Семберг, которая после завоевания бронзы на Олимпиаде в Токио приветствовала генерала страны Авива Кохави.
30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее в Кремле негативно отреагировали на условия МОК по допуску россиян на турниры.