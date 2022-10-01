Степанова обратилась к Баху после условия по допуску россиян на турниры

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отреагировала на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить до международных соревнований тех российских спортсменов, кто дистанцируется от СВО.

«Серьёзно?! Господин Бах ждёт от нас отречения и покаяния?» — обратилась лыжница к Баху в своём Telegram-канале.

Она привела в пример израильтянку Авишаг Семберг, которая после завоевания бронзы на Олимпиаде в Токио приветствовала генерала страны Авива Кохави.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее в Кремле негативно отреагировали на условия МОК по допуску россиян на турниры.