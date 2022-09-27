«В полном неведении и недоумении»: что известно об отъезде из России синхронистки Давыдовой

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, предположительно, покинула Россию. Причём она не сообщила об этом ни коллегам по сборной, ни сотрудникам национальной федерации, ни в Олимпийский комитет России, где занимает пост генерального секретаря. По словам тренера Татьяны Данченко, бывшая подопечная ни с кем не делилась своими планами, поэтому её отъезд стал для всех неожиданностью. В свою очередь, 14-кратная чемпионка мира Алла Шишкина призвала дождаться, пока Давыдова сама расскажет о причинах своего решения.

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова неожиданно покинула Россию. Казалось бы, новость особо не примечательная, ведь за последнее время за рубеж уехало большое число актёров и звёзд шоу-бизнеса, если бы не одно «но»: синхронистка является одной из самых титулованных спортсменок страны, занимает посты в национальной федерации и Олимпийском комитете России (ОКР), а также руководит собственным центром по подготовке атлетов.

Об отъезде Давыдовой рассказали журналисты со ссылкой на скан некоего письма. «В нём отмечается, что она не планирует возвращаться назад», — написал в своём Telegram-канале заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

Речь, скорее всего, про бумагу, которая пришла во вторник, 27 сентября, сотрудникам Олимпийского центра синхронного плавания в Москве. По информации «Спорт-Экспресса», в нём якобы указываются имена людей, к кому переходит непосредственное управление комплексом.

«Центр продолжает свою работу. Она уехала, ничего не меняется — дети как занимались, так и занимаются... Ждём указаний. Пока информации никакой нет», — сказала директор организации Анна Шишова.

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Ничего не знают о местонахождении генерального секретаря организации и в ОКР.

«Каких-либо заявлений о формальном сложении с себя полномочий от Давыдовой не поступало. Олимпийский комитет России ведёт плановую работу, в том числе по подготовке к отчётно-выборному олимпийскому собранию… Аппарат ОКР работает в усиленном режиме, операционная эффективность деятельности организации не зависит от личной ситуации генсека. При необходимости соответствующие решения будут приниматься в соответствии с уставом ОКР и исключительно на основании проверенных данных», — отмечается в заявлении на официальном сайте организации.

Никто ничего не знал об отъезде Давыдовой и в Федерации синхронного плавания России (ФСПР). Главный тренер национальной сборной Татьяна Покровская призналась, что ей накануне об этом сообщили коллеги.

«Я в полном неведении и недоумении. Для меня это неожиданность. Даже ничего не могу сказать», — приводит слова Покровской «Матч ТВ».

Такой же неожиданностью стала новость и для первого вице-президента ФСПР Ольги Брусникиной, которая в последний раз общалась с Давыдовой в начале месяца.

«У нас в федерации никаких официальных заявлений от неё о выходе из состава президиума нет. Никаких подробностей у меня пока тоже нет», — отметила трёхкратная олимпийская чемпионка в беседе с РИА Новости.

Тренер Татьяна Данченко, в свою очередь, обратила внимание на определённую скрытность Анастасии. По словам специалиста, она мало кому рассказывала о своих планах.

«С нашими спортсменками Ася ни с кем не общалась. Света Ромашина тоже в шоке — как я поняла, Давыдова вообще ни с кем не делилась своими планами. Её муж вроде бы в последнее время был директором Центра синхронного плавания, но никаких подробностей я реально не знаю. Получается, что школу они просто бросили», — призналась Данченко в комментарии RT.

При этом трёхкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина отметила, что даже если кто-то сейчас и знает об истинных причинах отъезда Анастасии, то не станет об этом говорить.

«Я в шоке на самом деле. Для всех нас это полная неожиданность. Сомневаюсь, что кто-то из девочек был в курсе. И мне кажется, что в этой ситуации они ничего не скажут, даже если и располагают какой-то информацией. Так что теперь, видимо, надо ждать, когда Давыдова сама объявит о причинах своего решения», — заявила спортсменка.

При этом далеко не все в спортивном мире верят в новость про пятикратную олимпийскую чемпионку. Так, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер не исключила, что информация о её отъезде из страны может быть фейком.