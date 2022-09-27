«В полном неведении и недоумении»: что известно об отъезде из России синхронистки Давыдовой
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова неожиданно покинула Россию. Казалось бы, новость особо не примечательная, ведь за последнее время за рубеж уехало большое число актёров и звёзд шоу-бизнеса, если бы не одно «но»: синхронистка является одной из самых титулованных спортсменок страны, занимает посты в национальной федерации и Олимпийском комитете России (ОКР), а также руководит собственным центром по подготовке атлетов.
Об отъезде Давыдовой рассказали журналисты со ссылкой на скан некоего письма. «В нём отмечается, что она не планирует возвращаться назад», — написал в своём Telegram-канале заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
Речь, скорее всего, про бумагу, которая пришла во вторник, 27 сентября, сотрудникам Олимпийского центра синхронного плавания в Москве. По информации «Спорт-Экспресса», в нём якобы указываются имена людей, к кому переходит непосредственное управление комплексом.
«Центр продолжает свою работу. Она уехала, ничего не меняется — дети как занимались, так и занимаются... Ждём указаний. Пока информации никакой нет», — сказала директор организации Анна Шишова.
Ничего не знают о местонахождении генерального секретаря организации и в ОКР.
«Каких-либо заявлений о формальном сложении с себя полномочий от Давыдовой не поступало. Олимпийский комитет России ведёт плановую работу, в том числе по подготовке к отчётно-выборному олимпийскому собранию… Аппарат ОКР работает в усиленном режиме, операционная эффективность деятельности организации не зависит от личной ситуации генсека. При необходимости соответствующие решения будут приниматься в соответствии с уставом ОКР и исключительно на основании проверенных данных», — отмечается в заявлении на официальном сайте организации.
Никто ничего не знал об отъезде Давыдовой и в Федерации синхронного плавания России (ФСПР). Главный тренер национальной сборной Татьяна Покровская призналась, что ей накануне об этом сообщили коллеги.
«Я в полном неведении и недоумении. Для меня это неожиданность. Даже ничего не могу сказать», — приводит слова Покровской «Матч ТВ».
Такой же неожиданностью стала новость и для первого вице-президента ФСПР Ольги Брусникиной, которая в последний раз общалась с Давыдовой в начале месяца.
«У нас в федерации никаких официальных заявлений от неё о выходе из состава президиума нет. Никаких подробностей у меня пока тоже нет», — отметила трёхкратная олимпийская чемпионка в беседе с РИА Новости.
Тренер Татьяна Данченко, в свою очередь, обратила внимание на определённую скрытность Анастасии. По словам специалиста, она мало кому рассказывала о своих планах.
«С нашими спортсменками Ася ни с кем не общалась. Света Ромашина тоже в шоке — как я поняла, Давыдова вообще ни с кем не делилась своими планами. Её муж вроде бы в последнее время был директором Центра синхронного плавания, но никаких подробностей я реально не знаю. Получается, что школу они просто бросили», — призналась Данченко в комментарии RT.
При этом трёхкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина отметила, что даже если кто-то сейчас и знает об истинных причинах отъезда Анастасии, то не станет об этом говорить.
«Я в шоке на самом деле. Для всех нас это полная неожиданность. Сомневаюсь, что кто-то из девочек был в курсе. И мне кажется, что в этой ситуации они ничего не скажут, даже если и располагают какой-то информацией. Так что теперь, видимо, надо ждать, когда Давыдова сама объявит о причинах своего решения», — заявила спортсменка.
При этом далеко не все в спортивном мире верят в новость про пятикратную олимпийскую чемпионку. Так, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер не исключила, что информация о её отъезде из страны может быть фейком.
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