Тренер сборной России Покровская высказалась об отъезде синхронистки Давыдовой из России
- РИА Новости
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«Вчера вечером узнала об этом от коллег. Я в полном неведении и недоумении. Для меня это неожиданность. Даже ничего не могу сказать по этому поводу», — цитирует Покровскую «Матч ТВ».
По информации «Матч ТВ», россиянка не планирует возвращаться. Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от спортсменки они не получали.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта.