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Тренер сборной России Покровская высказалась об отъезде синхронистки Давыдовой из России

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала отъезд пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой из России.
Тренер сборной России Покровская высказалась об отъезде синхронистки Давыдовой из России
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Вчера вечером узнала об этом от коллег. Я в полном неведении и недоумении. Для меня это неожиданность. Даже ничего не могу сказать по этому поводу», — цитирует Покровскую «Матч ТВ».

По информации «Матч ТВ», россиянка не планирует возвращаться. Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от спортсменки они не получали.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта.

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