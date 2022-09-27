Тренер сборной России Покровская высказалась об отъезде синхронистки Давыдовой из России

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала отъезд пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой из России.

«Вчера вечером узнала об этом от коллег. Я в полном неведении и недоумении. Для меня это неожиданность. Даже ничего не могу сказать по этому поводу», — цитирует Покровскую «Матч ТВ».

По информации «Матч ТВ», россиянка не планирует возвращаться. Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от спортсменки они не получали.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта.