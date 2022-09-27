В ОКР выступили с заявлением по поводу информации об отъезде Давыдовой

В Олимпийском комитете России сообщили, что не располагают информацией о местонахождении пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой.

В заявлении ОКР говорится, что каких-либо заявлений о формальном сложении с себя полномочий от генерального секретаря не поступало.

При необходимости соответствующие решения будут приниматься в соответствии с уставом Олимпийского комитета России и исключительно на основании проверенных данных, отмечено в заявлении.

По информации «Матч ТВ», россиянка покинула страну и не планирует возвращаться. Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от спортсменки они не получали.

Ранее Татьяна Покровская прокомментировала отъезд Анастасии Давыдовой из России.