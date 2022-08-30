«Иногда нужно чем-то жертвовать ради медали»: как скандальная легкоатлетка Тимановская стала гражданкой Польши

Белорусская бегунья Кристина Тимановская получила польское гражданство указом президента страны Анджея Дуды. Уроженка Белоруссии живёт в Варшаве с тех пор, как выступила против руководства национальной сборной на Олимпиаде в Токио. Она намерена продолжить карьеру несмотря на то, что её участие в Играх 2024 года в Париже находится под большим вопросом из-за трёхлетнего карантина при смене флага.

Кристина Тимановская стала гражданкой Польши. Об этом спортсменка сообщила во вторник в социальных сетях. Соответствующий указ подписал президент страны Анджей Дуда ещё 28 июня.

«Так тяжело молчать об этом больше месяца. Но теперь уже смысла нет», — написала бегунья, приложив фото документа.

Также по теме «Беспокоюсь о своей безопасности»: что известно о ситуации с белорусской легкоатлеткой Тимановской Белорусская бегунья Кристина Тимановская сообщила, что её попытались насильно вывезти из Токио после жёстких слов в адрес спортивного...

Также она поделилась теми проблемами, с которыми столкнулась после отъезда из Белоруссии. Кристина призналась, что процесс получения польского гражданства дался ей тяжело и занял больше времени, чем она ожидала. Из-за этого спортсменке пришлось пропустить зимний сезон, а летом она не смогла выступить на всех турнирах, на которых хотелось бы.

«Да, я провела летний сезон не так, как ожидала, из-за постоянного стресса, отказов организаторов в соревнованиях из-за дисквалификации белорусов, переживаний за родных, старых травм, которые вылезли на фоне всего этого, депрессии и первого срыва после РПП. Да, я получила много негатива со стороны хейтеров и людей, которые просто мне завидуют, но как видите завидовать особо нечему. Да, многое нам приходилось выгрызать (в прямом смысле этого слова) последние 12 месяцев жизни», — поделилась легкоатлетка.

При этом она подчеркнула, что не планирует завершать карьеру, а также пообещала не забывать о родине и помогать тем, кто в этом нуждается.

«Иногда нужно пожертвовать чем-то ради того, чтобы снова стоять на пьедестале, и мне пришлось это сделать. Мне пришлось пожертвовать всем, что я строила долгие 24 года в Белоруссии, оставить там своих родных, работу, друзей, дом. И сегодня я даю вам слово, что... даже если я буду стоять на пьедестале как полька, эта медаль будет для всех белорусов», — написала бегунья.

История громкого скандала с участием Тимановской началась год назад во время Олимпиады в Токио. Спортсменка опубликовала в социальной сети гневное высказывание в адрес тренеров национальной сборной, которые якобы принуждали её выступить на непрофильной дистанции в эстафете 4х400 метров.

После этого публичного высказывания недовольства бегунью отстранили не только от эстафеты, но и от её основного вида программы — 200 метров. Кроме того, по сообщению местного фонда спортивной солидарности, девушку пытались депортировать на родину: ей в срочном порядке приобрели билет на самолёт и хотели отвезти с вещами в аэропорт. На этом этапе в дело вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), а бегунья заявила, что опасается за свою безопасность и попросила убежища в одной из европейских стран. Таковое ей предоставила Польша, экстренно выдавшая опальной атлетке и её мужу, барьеристу Арсению Зданевичу, гуманитарные визы.

Однако дальнейшая судьба белоруски складывалась непросто. Ей даже пришлось продать свою медаль, завоёванную на Европейских играх.

Естественно, при переезде спортсменке пришлось найти нового наставника, в связи с чем перестроился и весь процесс подготовки. По её словам, у неё изменилась техника бега, а из-за старых травм пришлось сменить толчковую ногу в колодках, так как она не могла максимально эффективно стартовать с правой. В связи с этим и результаты бегуньи, которая и до переезда не входила в мировую элиту, ещё больше упали.

При этом процесс получения гражданства затянулся и в какой-то момент девушка пережила нервный срыв, так как её не допустили до национального первенства Польши.

«Слишком тяжело все эти 10 месяцев ждать чуда и разочароваться в один момент. Нет чемпионата Польши для меня! Нет надежды! Нет желания! Первый срыв за два года после булимии и РПП, первое разочарование после Токио и первые слёзы, но я знаю, что я сильная, и я справлюсь. Никто и ничто не сломает меня!» — писала бегунья в начале июня.

Впрочем, даже с польским гражданством ближайшие перспективы Тимановской туманны. В соответствии с правилами World Athletics, чтобы получить доступ до международных соревнований при смене флага, она должна отбыть трёхлетний карантин. Срок мог бы быть сокращён до одного года в случае согласия Белорусской федерации лёгкой атлетики (БФЛА), но можно предположить, что организация вряд ли пойдёт ей навстречу. Таким образом, в следующем году Кристина рискует пропустить чемпионаты мира — зимний в Нанкине и летний в Будапеште, а также Игры-2024 в Париже. А к следующей Олимпиаде в Лос-Анджелесе Тимановской будет уже почти 32 года.