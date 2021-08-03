«Процесс начался ещё до Олимпиады»: коллега Тимановской по сборной Белоруссии — о её характере и скандале с выдворением

В ситуации вокруг белорусской бегуньи Кристины Тимановской необходимо разобраться «безо всякого вранья». Об этом в интервью RT заявила её коллега по олимпийской сборной, прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова. По её словам, произошедшее может негативно повлиять на развитие лёгкой атлетики в стране. Спортсменка также рассказала о странностях в поведении Тимановской на Играх, призналась, что порой атлеты отказывались жить с ней одном номере из-за её непростого характера, и выразила недоумение утверждением о том, что на родине девушке может грозить тюремное заключение.

— Как в сборной Белоруссии отреагировали на произошедшее с Кристиной Тимановской?

— Толком не разобравшись, сложно что-то говорить. Но мы видели, как она ведёт себя в соцсетях. Картинка постепенно начинает складываться. Это не очень приятная история. К сожалению, скандал может плохо отразиться на Белоруссии, наших атлетах и будущем лёгкой атлетики в стране вообще. Человек, не подумав, накрутил такую ситуацию, выходить из которой предстоит уже нам.

— Какая была первая реакция у спортсменов, присутствующих на Олимпийских играх в Токио, когда узнали о её выдворении?

— Шок. Никто такого не ожидал. Некоторые сейчас поддерживают её, другие критикуют. Мы не имеем права судить Кристину. Это её выбор, и Тимановская поступила так, как считала нужным. Но осадок остался.

— Вы говорите, сейчас «картинка складывается». Замечали что-то странное в её поведении?

— Она явно нервничала. Не явилась на собрание, когда пришёл главный тренер Юрий Моисевич. Там присутствовали все, даже те, кому в тот день предстояло выступать. Тогда люди начали понимать, что происходит нечто странное. Почему Кристине стыдно выйти на командное мероприятие и посмотреть в глаза коллегам, наставнику?

Также вспоминается награждение золотой медалью Ивана Литвиновича (олимпийский чемпион Токио в прыжках на батуте — RT). Тимановская тоже всех сторонилась, встала где-то сзади. Ребята радовались, а она замкнулась в себе. По поведению Кристины чувствовалось, что она испытывает некий стресс и волнуется.

— Вы или партнёры по сборной пытались вывести её на разговор?

— Такие попытки предпринимались. Больше скажу, люди шли ей навстречу. Да и главный тренер пытался поговорить спокойно. Но Кристина сделала поспешные выводы и вынесла всё в социальные сети, не послушав Моисевича. С каждым человеком можно договориться, даже если тебе что-то не нравится. С тренером имелась возможность всё обсудить и решить. Тем более её никто не ставил бежать этап в эстафете 4 х 400 м. Её готовили в запас. У нас любой спортсмен готов поддержать команду. Я бы сама с удовольствием пробежала эстафету. Нужно было просто спасать четвёрку. Но мы не увидели у Кристины командного духа и заботы о коллегах. Ей было всё равно, что эстафета фактически пропадает. Повторюсь, все изъявляли желание идти ей навстречу, а она не хотела никого слышать, зато публиковала посты.

— Но насколько нормально ставить спринтера в эстафету на другой дистанции? Это ведь чревато травмами.

— Конечно, бегуны рискуют. Но если ты представляешь свою страну, будь готов выйти на старт. Это уже зависит от человека и его характера. Понятно, в лёгкой атлетике все — индивидуалисты, но на Олимпийских играх ты должен бороться за команду как на войне. Здесь отстоять честь страны — наш долг. Когда тебе поступает приказ, ты обязан его выполнить, тем более Тимановская — военный человек. Хотя и приказа как такового не было.

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— Можно сказать, что она всегда была несколько отстранена от партнёров?

— Назвать Кристину компанейским человеком действительно сложно. Понятно, у всех есть свои друзья. Знаете, случалось и такое, что люди просто отказывались с ней жить в одной комнате. Она оказывала на других психологическое давление.

— Удивились, когда Тимановская опубликовала пост с жёсткой критикой в адрес национальной федерации и тренерского штаба?

— Да, ведь со всеми можно было спокойно договориться. Для этого не требовалось выносить сор из избы. Подойди к Моисевичу, спроси: «Юрий Евгеньевич, почему так вышло?» Уверен, он бы понял её. Начальник команды, вопреки жалобам, тоже всегда находится на связи и доступен. Он живёт ниже нас этажом. Более того, она могла пообщаться с нами и попросить заменить её в эстафете. Уверен, выход был бы найден, но с её стороны не было даже попыток разрулить ситуацию внутри коллектива. Кристина не в первый раз сразу полезла в интернет.

— Вместе с тем Тимановская жаловалась, что её насильно пытаются отвезти домой. В этом есть доля преувеличения?

— Сопровождать и задерживать — разные вещи. На самом деле, в воскресенье в Белоруссию возвращалась делегация спортсменов, которые уже выступили на Олимпийских играх. С ними должна была лететь и Кристина в сопровождении сотрудников НОК. Никто её за руки не хватал, что хорошо видно на кадрах видеосъёмки из аэропорта.

— Может ли девушке на родине действительно угрожать тюремное заключение, как она утверждает?

— А за что её должны посадить? В чём она нарушила закон? У нас в стране нет такой статьи, по которой можно получить срок за критику федерации.

— Сейчас, сопоставляя факты, нет ощущения, что со стороны Кристины всё было спланировано заранее?

— Остаётся только гадать, но, наверное, у неё накопилось. Процесс начался ещё до Олимпийских игр.

— В сборной присутствует тревога по поводу дальнейших решений по НОК Белоруссии? Международный олимпийский комитет ведь может наложить жёсткие санкции.

— Сейчас мы просто всячески поддерживаем ребят, которым ещё предстоит выступать. Пытаемся сохранять в команде боевой дух. Конечно, волнение есть, ведь непонятно, что будет со сборной. Я не хочу, чтобы белорусская лёгкая атлетика оказалась ущемлена в правах. Поэтому в данной ситуации необходимо тщательно разобраться безо всякого вранья. Нужно вызвать Кристину с адвокатом. Пусть будет наш представитель и человек из МОК. Поверьте, Тимановскую никто никогда не обижал, и за решётку её сажать не собирались. Это всё фейки в голове Кристины.

— Не обидно, что белорусских спортсменов во время Олимпийских игр опять обсуждают исключительно через призму политики?

— Это неприятно. Зато Кристина попала в историю. Таких случаев во время Олимпиад раньше, наверное, не бывало. Но хочется всё-таки верить в лучшее. Спорт — вне политики, и здравый смысл должен восторжествовать.