CAS отклонил запрос легкоатлетки Тимановской на допуск к Олимпиаде

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии о её отстранении от участия в летних Олимпийских играх в Токио.
CAS отклонил запрос легкоатлетки Тимановской на допуск к Олимпиаде
  • Reuters

«Прошение Кристины Тимановской о приостановке исполнения решения Национального олимпийского комитета было отклонено Спортивным арбитражным судом, так как легкоатлетка не смогла доказать свою правоту», — говорится в сообщении CAS.

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка заявила, что просит помощи у Международного олимпийского комитета (МОК), поскольку её пытаются вывезти из Токио без согласия.

Ранее в МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы.

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