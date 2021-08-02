CAS отклонил запрос легкоатлетки Тимановской на допуск к Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии о её отстранении от участия в летних Олимпийских играх в Токио.

«Прошение Кристины Тимановской о приостановке исполнения решения Национального олимпийского комитета было отклонено Спортивным арбитражным судом, так как легкоатлетка не смогла доказать свою правоту», — говорится в сообщении CAS.

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка заявила, что просит помощи у Международного олимпийского комитета (МОК), поскольку её пытаются вывезти из Токио без согласия.

Ранее в МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы.