CAS отклонил запрос легкоатлетки Тимановской на допуск к Олимпиаде
- Reuters
«Прошение Кристины Тимановской о приостановке исполнения решения Национального олимпийского комитета было отклонено Спортивным арбитражным судом, так как легкоатлетка не смогла доказать свою правоту», — говорится в сообщении CAS.
Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка заявила, что просит помощи у Международного олимпийского комитета (МОК), поскольку её пытаются вывезти из Токио без согласия.
Ранее в МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы.