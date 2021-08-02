В Совфеде считают, что Запад использует Тимановскую для провокации

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на летних Олимпийских играх в Токио.

«Ситуация с Тимановской — это политическая провокация Запада против Белоруссии», — цитирует Цекова РИА Новости.

По мнению законодателя, западные политики используют любые ситуации против Белоруссии.

«Западные политики постарались раздуть внутриспортивный диалог белорусской легкоатлетки и её руководства до уровня международного скандала», — сказал он.

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка заявила, что просит помощи у Международного олимпийского комитета, поскольку её пытаются вывезти из Токио без её согласия.

Ранее сообщалось, что муж легкоатлетки Тимановской покинул Белоруссию после скандала на ОИ в Токио.