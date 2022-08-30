Легкоатлетка Тимановская сообщила о получении польского гражданства
- © kristi_timanovskaya
«Так тяжело об этом молчать больше месяца, но теперь смысла больше нет», — написала Тимановская в соцсетях, выложив фото указа о её приёме в польское гражданство.
Спортсменка летом 2021 года на Олимпийских играх в Токио публично выразила недовольство тем, что её задействовали в эстафете 4 × 400 м, из-за чего белорусские власти решили вывезти её из Токио. После скандала спортсменка получила польскую гуманитарную визу.
Ранее Тимановская рассказала о своей жизни в столице Польши Варшаве после отъезда из Белоруссии.