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Легкоатлетка Тимановская сообщила о получении польского гражданства

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Легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что сменила гражданство с белорусского на польское.
Легкоатлетка Тимановская сообщила о получении польского гражданства
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  • © kristi_timanovskaya

«Так тяжело об этом молчать больше месяца, но теперь смысла больше нет», — написала Тимановская в соцсетях, выложив фото указа о её приёме в польское гражданство.

Спортсменка летом 2021 года на Олимпийских играх в Токио публично выразила недовольство тем, что её задействовали в эстафете 4 × 400 м, из-за чего белорусские власти решили вывезти её из Токио. После скандала спортсменка получила польскую гуманитарную визу.

Ранее Тимановская рассказала о своей жизни в столице Польши Варшаве после отъезда из Белоруссии.

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