Тимановская пожаловалась на «тяжёлую» жизнь под охраной в Варшаве

Легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о своей жизни в столице Польши Варшаве после отъезда из Белоруссии.

Уже два месяца спортсменка с мужем живут под охраной в Варшаве.

«Вначале нам казалось, что это круто. Сейчас я могу сказать: это тяжело. Безусловно, все меры приняты ради безопасности, мы это очень ценим и будем следовать протоколу столько, сколько будет необходимо», — написала Тимановская в своём Instagram.

Она также отметила, что первое время им было запрещено выходить из дома без необходимости. Со временем свободы стало больше, но всё под наблюдением охраны.

«Все наши действия и передвижения согласованы, даже поход в магазин за продуктами. Это звучит забавно, но мы даже собаку выгуливаем с охраной», — написала Тимановская.

Она призналась, что хочет обычной жизни, встреч с друзьями и посиделками в кафе.

Напомним, что Кристину Тимановскую пытались вывезти из Японии в Белоруссию за отказ принимать участие в эстафете 4 × 400 м.

Ранее World Athletics начал расследование в отношении двух тренеров по делу Тимановской.