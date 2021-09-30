World Athletics начал расследование в отношении двух тренеров по делу Тимановской

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) начала расследование в отношении белорусских тренеров Кристины Тимановской Артура Шимака и Юрия Моисевича.

World Athletics проведёт расследование при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, что Кристину Тимановскую пытались вывезти из Японии в Белоруссию за отказ принимать участие в эстафете в беге на 4 × 400 метров.

Легкоатлетка получила гуманитарную визу и улетела в Польшу.

Тренеров спортсменки Шимака и Моисевича МОК лишил аккредитации и выселил из олимпийской деревни.

Ранее Тимановская заявила, что вынуждена взять паузу в тренировках из-за травмы шеи.