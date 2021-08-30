Тимановская заявила, что вынуждена взять паузу в тренировках из-за травмы шеи

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что из-за травмы шеи на неопределённое время возьмёт паузу в тренировках.

«К сожалению, я вынуждена констатировать, что мне придётся взять паузу в тренировках из-за травмы шеи. Любое движение вызывает у меня боль, и самое важное сейчас — это пройти курс реабилитации и вернуться в строй», — написала Тимановская в Instagram.

Напомним, что Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение тренеров сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио.

Позднее легкоатлетка попросила помощи у Международного олимпийского комитета, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия. В итоге её перевезли в посольство Польши, где она получила гуманитарную визу.

Ранее Тимановская рассказала, что власти Белоруссии пообещали ей, что она будет в безопасности, если вернётся на родину, и добавила, что не верит в это.