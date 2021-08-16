Легкоатлетка Тимановская вышла на старт впервые после ОИ в Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вышла на старт впервые после Олимпийских игр в Токио.

Она приняла участие в Мемориале Вецлава Маняка в польском Щецине. Спортсменка заняла третье место на дистанциях 100 и 200 м.

Напомним, что Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение тренеров сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио.

Позднее легкоатлетка попросила помощи у Международного олимпийского комитета, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия. В итоге её перевезли в посольство Польши, где она получила гуманитарную визу.

Ранее Тимановская высказалась о критике белорусских тренеров на ОИ в Токио.