Тимановская высказалась о критике белорусских тренеров на ОИ в Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская поделилась мнением о публичной критике тренеров сборной Белоруссии на летних Олимпийских играх в Токио.

«Возможно, критиковать тренеров в социальной сети могло быть не самым умным шагом. Но моя дисквалификация, вынужденный отъезд, порочение на государственном телевидении — к чему всё это?» — сказала Тимановская в интервью немецкой газете Die Zeit.

Напомним: Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение тренеров сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио.

Позднее легкоатлетка попросила помощи у Международного олимпийского комитета, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия. В итоге её перевезли в посольство Польши, где она получила гуманитарную визу.

Ранее Тимановская рассказала, как происходило её общение с полицией в аэропорту Токио во время летних Олимпийских игр.