Легкоатлетка Тимановская: надеюсь, что скоро настанет время, когда Белоруссия сможет стать свободной

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, как происходило её общение с полицией в аэропорту Токио во время летних Олимпийских игр.

«В аэропорту Токио я подошла к полиции с телефоном в руках. У меня был переводчик, я сказала, что мне нужна помощь. Они сначала не поняли, что случилось, подумали, что мне, может быть, плохо или я что-то потеряла. А потом я написала, что меня насильно вывозят из Японии, а я этого не хочу и хочу обратиться в полицию», — рассказала Тимановская в интервью «DW на русском».

По словам белорусской легкоатлетки, она почувствовала себя в безопасности в аэропорту, когда была с полицейскими.

«Я понимала, что я уже обратилась в полицию и моей жизни ничего не угрожает. С того времени я всегда была под охраной, меня всегда сопровождали. Это было волнительно, но не могу сказать, что был какой-то момент, когда я переживала о своей безопасности. Единственное место, в котором было небезопасно, — это Белоруссия», — сказала она.

Тимановская выразила надежду, что в скором будущем жители Белоруссии получат свободу слова.

«Надеюсь, что скоро настанет время, когда Белоруссия сможет стать свободной, а у людей появится свобода слова. Я много где была в Европе, пообщалась с людьми в Японии, и везде они говорят, что у них есть свобода слова», — сказала легкоатлетка.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио.

Позднее легкоатлетка попросила помощи у Международного олимпийского комитета, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия. В итоге её перевезли в посольство Польши, где она получила гуманитарную визу.

Ранее сообщалось, что в Международном олимпийском комитете прокомментировали ситуацию с легкоатлеткой Тимановской.