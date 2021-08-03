МОК прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Тимановской

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на летних Олимпийских играх в Токио.

«Главное наша ответственность — безопасность. 2 августа дважды говорили с Тимановской, она чувствует себя в безопасности. Кристина планирует своё будущее с компетентными органами. Она в безопасном месте», — сказал Адамс на пресс-конференции.

Он отметил, что МОК ждёт доклада от Национального олимпийского комитета Белоруссии по данной ситуации.

«МОК решил пока не запускать расследование, чтобы установить все факты. Все наши действия с нашими партнерами должны заверить не только белорусских спортсменов, но и всех атлетов, что они всегда могут быть уверены в нас. Мы постоянном контакте с ними. Они могут обратиться с любыми проблемами к нам», — сказал Адамс.

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у Международного олимпийского комитета, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.

Ранее глава МИД Японии сделал новое заявление о легкоатлетке Тимановской.