МОК прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Тимановской
«Главное наша ответственность — безопасность. 2 августа дважды говорили с Тимановской, она чувствует себя в безопасности. Кристина планирует своё будущее с компетентными органами. Она в безопасном месте», — сказал Адамс на пресс-конференции.
Он отметил, что МОК ждёт доклада от Национального олимпийского комитета Белоруссии по данной ситуации.
«МОК решил пока не запускать расследование, чтобы установить все факты. Все наши действия с нашими партнерами должны заверить не только белорусских спортсменов, но и всех атлетов, что они всегда могут быть уверены в нас. Мы постоянном контакте с ними. Они могут обратиться с любыми проблемами к нам», — сказал Адамс.
Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у Международного олимпийского комитета, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.
Ранее глава МИД Японии сделал новое заявление о легкоатлетке Тимановской.