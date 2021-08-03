Глава МИД Японии сделал новое заявление о легкоатлетке Тимановской
«В целях обеспечения безопасности Кристины Тимановской мы продолжаем взаимодействовать с различными вовлеченными сторонами. В настоящее время белорусская легкоатлетка находится в безопасности», — сказал Мотэги на пресс-конференции.
При этом министр ушёл от ответа на вопрос журналистов о дате вылета легкоатлетки из Токио, а также не стал комментировать вопрос относительно позиции японских властей по данной ситуации.
Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у Международного олимпийского комитета, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.
Ранее глава госдепа США осудил действия Белоруссии в отношении Тимановской.