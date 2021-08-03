Глава госдепа США осудил действия Белоруссии в отношении Тимановской

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Глава госдепартамента США Энтони Блинкен осудил действия Белоруссии в отношении белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

«Режим Лукашенко стремился совершить ещё один акт транснационального угнетения, попытавшись заставить белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую покинуть Токио просто за то, что она осуществляла право на свободу слова. Такие действия оскорбительны, недопустимы и нарушают олимпийский дух», — написал Блинкен на своей странице в Twitter.

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у Международного олимпийского комитета, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.

Ранее сообщалось, что Global Athlete призывает МОК приостановить работу НОК Белоруссии.

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