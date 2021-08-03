Global Athlete призывает МОК приостановить работу НОК Белоруссии

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Движение Global Athlete призывает Международный олимпийский комитет (МОК) незамедлительно приостановить работу Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии в связи с ситуацией с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на летних Олимпийских играх в Токио.

«Global Athlete призывает призывает МОК незамедлительно приостановить работу НОК Белоруссии и позволить белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Предполагаемое похищение белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, предпринятое НОК Белоруссии — ещё один пример тревожного жёсткого обращения со спортсменами в Белоруссии»,— говорится в заявлении Global Athlete, опубликованном в Twitter.

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.

Ранее белорусская легкоатлетка рассказала о странном поведении Тимановской на ОИ в Токио.

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