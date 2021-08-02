Белорусская легкоатлетка рассказала о странном поведении Тимановской на Олимпиаде

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Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова прокомментировала ситуацию со своей соотечественницей Кристиной Тимановской, которая пожаловалась на попытку насильственной депортации из Токио в Минск.

«Она явно нервничала. Не вышла на собрание, когда пришёл главный тренер Юрий Моисевич. Там присутствовали все, даже те, кому в тот день предстояло выступать. Тогда люди начали понимать, что происходит нечто странное. Почему Кристине стыдно выйти на командное мероприятие и посмотреть в глаза коллегам, наставнику? Также вспоминается награждение золотой медалью Ивана Литвиновича (олимпийский чемпион Токио в прыжках на батуте — RT). Тимановская тоже всех сторонилась, встала где-то сзади. Ребята радовались, а она замкнулась в себе. По поведению Кристины чувствовалось, что она испытывает некий стресс и волнуется», — рассказала Мирончик-Иванова RT.

Ранее супруг легкоатлетки Тимановской рассказал, что ему известно о её состоянии после ситуации на ОИ.

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